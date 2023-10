CRB x Ceará: onde assistir ao vivo e horário

CRB e Ceará se enfrentam hoje, sexta, 06 de outubro (06/10), em jogo da 31ª rodada da Série B 2023. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



O árbitro de CRB e Ceará será Leonardo Ferreira Lima (PR). Ele será auxiliado por Rafael Trombeta (PR) e Wagner Junior Bonfim Ledo (PR). O VAR do embate estará sob o comando de Diego Pombo Lopez (BA).