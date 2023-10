Vini Jr. presta depoimento sobre caso de racismo em jogo contra o Valencia

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid-ESP, prestou depoimento nesta quinta-feira (5) diante de uma juíza que investiga os insultos racistas dos quais o jogador foi vítima em uma partida do Campeonato Espanhol contra o Valencia, no dia 21 de maio, no estádio Mestalla.

O atleta testemunhou de um tribunal de Madri, na Espanha, sendo a audiência por videoconferência, conforme um jornalista da AFP. Depois da sua declaração a portas fechadas, o jogador deixou o local sem falar com os jornalistas que o esperavam do lado de fora do edifício.

Segundo a imprensa local, que menciona fontes próximas ao caso, Vini Jr. declarou à juíza que se sentiu "ofendido" pelos insultos que recebeu no estádio do Valencia neste dia e confirmou que as agressões ocorreram "por causa de sua cor de pele", acrescentaram estes meios.