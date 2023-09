Boca Juniors x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta, 28 de setembro (28/09), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O árbitro de Boca Juniors e Palmeiras será Wilmar Roldán (COL). Ele será auxiliado por Alexander Guzman (COL) e Sebastián Vela (COL). O VAR no embate estará sob o comando de Juan Lara (CHI).