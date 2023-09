Herói no título da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor lidera estatísticas no São Paulo desde 2022

O meio-campista é um dos destaques do Tricolor Paulista desde 2022. Ele marcou o gol do título na final deste domingo, 24

O São Paulo conquistou a Copa do Brasil neste domingo ao derrotar o Flamengo no placar agregado, por 2 a 1. Rodrigo Nestor foi o grande destaque do Tricolor na final, com uma assistência no jogo de ida e um golaço na partida da volta no Morumbi.

Além de ser decisivo no título deste ano, Nestor lidera várias estatísticas no elenco do São Paulo desde 2022. Segundo o levantamento do Sofascore, o meia foi o jogador que mais deu assistências neste período, com 17 passes para gol.

Rodrigo Nestor também é líder de grandes chances criadas entre todos os atletas do clube, tendo gerado 22 oportunidades desde o ano passado. Com 143 passes decisivos e 94 dribles certos, o jogador lidera as respectivas estatísticas no elenco tricolor.