Flamenguista atropela são-paulinos em Crateús após final da Copa do Brasil

Os torcedores do São Paulo realizavam uma motociata em comemoração ao título da Copa do Brasil quando foram atropelados na via

Um motorista atropelou diversos torcedores do São Paulo que realizavam uma motociata em comemoração ao título da Copa do Brasil. O caso aconteceu no último domingo, 24, na cidade de Crateús, interior do Ceará, momentos após a partida entre o time paulista e o Flamengo. De acordo com informações do UOL, o condutor do veículo era torcedor do Rubro-Negro.

Diversas pessoas foram atingidas e caíram de suas motos na via de trânsito, acarretando em ferimentos e danos materiais. O momento foi registrado em vídeo e não houve nenhuma vítima fatal no acidente.

O motorista, que segundo relatos estava embriagado, tentou fugir após cometer o atropelamento e foi detido pela polícia na sequência, mas não houve prisão em flagrante. Nesta segunda-feira, 25, o condutor prestou depoimento e alegou que objetos foram arremessados contra seu carro, o que lhe causou susto e o fez perder o controle do veículo.