Diniz convoca Seleção Brasileira para enfrentar Venezuela e Uruguai; veja lista

A grande novidade é Gerson. O volante do Flamengo foi convocado na vaga de Joeliton, do Newcastle, da Inglaterra. O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, também marcou presença. O seu companheiro de equipe Gabriel Martinelli, que está lesionado, ficou de fora.

O técnico Fernando Diniz realizou neste sábado a sua segunda convocação no comando da Seleção Brasileira. Foram chamados 23 jogadores para enfrentar a Venezuela e o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção encara os venezuelanos no dia 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pela terceira rodada das Eliminatórias. Já no dia 17, o desafio é contra a seleção uruguaia, às 21 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada do torneio.



A equipe de Fernando Diniz está com 100% de aproveitamento na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém-PA, e superou o Peru por 1 a 0, em Lima. Com isso, o time está na liderança, com seis pontos.

Confira a lista completa dos convocados de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira:



Goleiros:

- Alisson (Liverpool-ING)

- Ederson (Manchester City-ING)

- Lucas Perri (Botafogo)

Laterais:

- Danilo (Juventus)

- Vanderson (Monaco-FRA)

- Renan Lodi (Olympique-FRA)

- Caio Henrique (Monaco-FRA)

Zagueiros:

- Brener (Juventus-ITA)

- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

- Marquinhos (PSG-FRA)

- Nino (Fluminense)

Meio-campistas:

- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

- Casemiro (Manchester United-ING)

- Gerson (Flamengo)

- Raphael Veiga (Palmeiras)

- André (Fluminense)