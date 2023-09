Marcos Braz é flagrado em briga com torcedor do Flamengo dentro de shopping

Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o homem, que é membro de uma torcida organizada do clube carioca e estava acompanhado de outro torcedor, cobrando o dirigente. Eles reclamam da má fase do time, do preço dos ingressos, do momento de Gabigol e pedem a demissão de Jorge Sampaoli.

Nesta terça-feira, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se envolveu em uma briga com um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro. Nas imagens (veja vídeo aqui) , é possível ver o dirigente agredindo um homem, que está caído no chão.

Após a confusão, Marcos Braz ficou na parte interna da loja. Na sequência, a polícia chegou e o escoltou até a saída do shopping. O vice-presidente de futebol foi xingado por diversas pessoas: "Marcos Braz, vai se f****, o meu Flamengo não precisa de você!", cantaram.

A briga acontece em meio às finais da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo. No primeiro jogo, disputado no último domingo, o Tricolor Paulista venceu por 1 a 0, em pleno Maracanã. Marcos Braz, inclusive, foi xingado pela torcida rubro-negra no estádio.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Morumbi, às 16 horas (de Brasília). Para conquistar o título, o clube carioca precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por um tento de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Antes de pensar no São Paulo, o Flamengo encara o Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para esta quarta-feira, às 19 horas, em Goiânia.

Marcos Braz, além de vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, é vereador no Rio de Janeiro. Ele foi eleito com 40.938 votos para seu primeiro mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal (PL). Ele alcançou a sexta maior votação entre todos os candidatos que disputaram a última eleição.