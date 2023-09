Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalação provável e horário

Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 17 de setembro (17/09), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV fechada Sportv, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a decisão, Dorival deve contar com quase todo o elenco à disposição. A única preocupação é o zagueiro Arboleda, que se machucou com a seleção do Equador. Sem lesão detectada, o jogador tem uma fibrose na coxa esquerda e ainda é dúvida.