Vasco x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 16 de setembro (16/09), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O time titular vascaíno pode ter algumas mudanças. O meia-atacante Payet, que se destacou ao entrar no segundo tempo contra o Bahia, pode ganhar uma oportunidade entre os onze iniciais.

O lado do Tricolor carioca também deve ter baixas de peso. O técnico Diniz e o lateral direito Samuel Xavier estão suspensos. Já o meia Paulo Henrique Ganso sofre com dores no joelho direito e não foi relacionado. Recuperado de lesão, o lateral esquerdo Marcelo pode sair jogando. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Fluminense

Vasco

Léo Jardim; Robson, Maicon, Leo e Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec (Sebastian), Vegetti e Payet (Serginho).

Fluminense

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André e Alexsander; Arias, Keno, John Kennedy e Cano.