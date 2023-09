Palmeiras x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Palmeiras e Goiás será disputado hoje, 15, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Para este confronto, o Verdão, que vem de empate em 0 a 0 contra o Corinthians, tem algumas dúvidas para a sua escalação inicial. Gustavo Gómez voltou mais tarde da data Fifa que os demais convocados e participou de apenas um treino, o que pode tirar ele da equipe titular. Já o também zagueiro Murilo está suspenso por ter sido expulso no clássico da rodada passada e é desfalque certo.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Palmeiras e Goiás se enfrentam hoje, sexta, 15 de setembro (15/09), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

Os demais convocados - Raphael Veiga, Piquerez e Richard Ríos - serão avaliados pela comissão técnica, que decidirá se eles terão condição de jogo. A prioridade de Abel Ferreira é contar com todos.

Pelo lado do Goiás, mudanças também devem ser vistas. O treinador Armando Evangelista não contará com o lateral direito Maguinho, o zagueiro Lucas Halter e o meio-campista Guilherme Marques, que estão suspensos. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Goiás

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez (Naves) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Mayke, Artur e Rony.

Goiás

Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Allano, João Magno e Allano.