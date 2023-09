Manchester United adia retorno de Antony ao clube em meio a acusações de agressão

Na manhã deste domingo, 10, o Manchester United divulgou mais um comunicado sobre a situação de Antony, acusado de agressão por duas mulheres. Através de nota oficial, a equipe inglesa informou que clube e jogador chegaram a um acordo para adiar o retorno do atacante aos treinos após a Data Fifa.

De acordo com os Red Devils, todos os jogadores que não participaram de partidas internacionais com suas respectivas seleções voltariam aos treinos na segunda-feira, 11. No entanto, foi acordado que o brasileiro adiará seu retorno até segunda ordem, com o objetivo de responder às acusações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de preservar todos que estão envolvidos na situação e reconhecer o impacto que essas acusações têm sobre os sobreviventes de abuso", comunicou.