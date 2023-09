Philippe Coutinho chega a acordo por empréstimo com o Al-Duhail, do Catar

O meia brasileiro teria recusado propostas do Besiktas e do Real Betis nos últimos dias por já ter um acordo firmado com o clube do Oriente Médio

O meia Philippe Coutinho está perto de fechar com um novo clube para esta temporada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Al-Duhail, do Catar, chegou a um acordo com o Aston Villa para contratar o brasileiro por empréstimo.

O salário do jogador de 31 anos será pago integralmente por sua nova equipe, que conta com o treinador o argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo. Os cataris também têm dois brasileiros em seu elenco: o volante Luiz Ceará e o ponta Edmílson Júnior.

Ainda de acordo com Romano, Coutinho teria recusado propostas do Besiktas e do Real Betis nos últimos dias por já ter um acordo firmado com o Al-Duhail. O brasileiro também foi sondado por clubes da Arábia Saudita durante a janela.