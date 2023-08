Copa do Brasil: São Paulo e Flamengo decidirão título no Morumbi; veja datas

Evento da final da Copa do Brasil 2023 com a presença de Flamengo e São Paulo, na sede da CBF Crédito: Thais Magalhães/CBF

A CBF sorteou nesta segunda-feira, 28, a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil de 2023, entre São Paulo e Flamengo, nos dias 17 e 24 de setembro. O time tricolor terá a vantagem de decidir o torneio em casa, no Morumbi. O evento contou com a presença do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, além do lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia Éverton Ribeiro. Pelo São Paulo, compareceram o técnico Dorival Júnior, o lateral-direito Rafinha e o atacante Calleri. As partidas serão disputadas em dois domingos, ainda sem horários definidos.