Botafogo x Defensa y Justicia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Botafogo e Defensa y Justicia-ARG se enfrentam hoje, quarta, 23 de agosto (23/08), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

A equipe argentina vai manter a base que eliminou o Emelec e que tem no ataque a sua maior força. O jogador mais perigoso é o atacante Nicolás Fernández, um dos artilheiros da Copa Sul-Americana, com seis gols marcados. O elenco conta ainda com um velho conhecido dos brasileiros, o atacante Lucas Pratto, ex-São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Defensa y Justicia ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Botafogo x Defensa y Justicia

Botafogo

Gatito Fernández; Di Plácido, Victor Cuesta, Adryelson e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Luís Henrique, Janderson e Víctor Sá.

Defensa y Justicia

Enrique Bologna; Agustín SantAnna, Julian Malatini, Tomás Cardona e Alexis Soto; Nicolás Tripicchio, Kevin Gutiérrez e David Barbona; Santiago Solari, Nicolás Fernández, Lucas Pratto.

Quando será Botafogo x Defensa y Justicia

Hoje, quarta, 23 de agosto (23/08), às 19 horas (horário de Brasília)