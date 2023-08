Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

Em um duelo de opostos, Goiás e Athletico-PR entram em campo nesta segunda-feira para encerrar a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto que pode encerrar as boas sequências de ambas as equipes será disputado na Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 20h (de Brasília).

A transmissão da partida será feita exclusivamente através do pay-per-view Premiere, pela televisão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Goiás passou boa parte do primeiro turno na zona de rebaixamento. Na 16ª rodada, conseguiu se livrar com uma vitória sobre o Cruzeiro. Desde então, flerta com o Z4, mas não chegou a voltar a ser um dos quatro últimos. A equipe não perde há cinco jogos no Brasileirão e, com isso, ocupa a 15ª colocação, com 22 pontos. Caso saiam vitoriosos nesta segunda-feira, os goianos subirão para o 12º lugar, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.