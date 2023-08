Botafogo x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 12 de agosto (12/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador alvinegro não quis divulgar a escalação que vai mandar a campo, mas não poderá contar com o lateral-esquerdo Marçal e nem com o atacante Tiquinho Soares, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. O artilheiro já ficaria de fora por conta de lesão no joelho esquerdo. Assim, Hugo entra na lateral esquerda e Janderson disputa vaga no ataque com Carlos Alberto.

Para este duelo, o Internacional perdeu o lateral-esquerdo De Pena e o volante Jhonny, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Dessa forma, Gabriel joga no meio e Renê ocupa a lateral esquerda. Maurício deve seguir no meio-campo. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Internacional

Botafogo

Lucas Perri, Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlos Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Janderson e Luís Henrique.