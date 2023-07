Grêmio x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Copa do Brasil 2023 entre Grêmio e Flamengo será disputado hoje, 26, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 26 de julho (26/07), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30 (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video.



Para o técnico Renato Gaúcho, o confronto deste ano é uma chance de apagar a fama de freguês do Flamengo que o Grêmio adquiriu sob seu comando. Para enfrentar o Fla nesta quarta, o treinador pode não contar com o atacante uruguaio Luís Suárez, que é alvo de negociação com o Inter Miami. Já o paraguaio Villasanti, ausente na partida contra o Atlético-MG pelo Brasileiro, no último sábado, treinou normalmente e deve estar em campo.

No Flamengo, três desfalques estão confirmados. Com dores no joelho, o zagueiro David Luis não seguiu com a delegação para a capital gaúcha, assim como os volantes Erick Pulgar, lesionado, e Gerson, suspenso por expulsão nas quartas de final, contra o Fluminense.

O segundo jogo da semifinal será disputado no Maracanã, na quarta-feira, dia 16 de agosto. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



serviço de pay-per-view Prime Video: serviço de streaming



Copa do Brasil 2023 - Grêmio x Flamengo

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique).

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Thiago Maia (Victor Hugo) e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Quando será Grêmio x Flamengo

Hoje, quarta, 26 de julho (26/07), às 21h30 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Flamengo

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)