Universitario x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Universitario e Corinthians se enfrentam hoje, terça, 18 de julho (18/07), pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio Monumental, em Lima, no Peru, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os atacantes Wesley e Chrystian Barlertta, recuperados de problemas físicos, estão relacionados para o jogo. O volante Cantillo, por sua vez, voltou a ser lembrado pelo Luxa. O único desfalque do Timão por problema médico é Pedro, ainda se recuperando de pancada no quadril.

Já o Universitario venceu a equipe do Comercio, pelo Campeonato Peruano, na última sexta-feira. O time lidera a competição nacional, com 10 pontos conquistados.

Para o jogo contra o Timão, o técnico Jorge Fossati não contará o atacante Alex Varela, suspenso após cartão vermelho recebido no jogo de ida, em Itaquera. (Com Gazeta Esportiva)

Universitario x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: canal de TV

canal de TV ESPN: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Universitario x Corinthians

Universitario

Diego Romero; Aldo Corzo, Riveros e Benedetto; A.Polo, Murrugarra, Ureña e J.Bolivar; Quispe, Calcaterra e Urruti.

Corinthians

Carlos Miguel; Rafael Ramos, Méndez, Caetano (Murillo) e Matheus Bidu; Giuliano (Maycon), Matheus Araújo e Ruan Oliveira; Adson, Róger Guedes e Felipe Augusto.

Quando será Universitario x Corinthians

Hoje, terça, 18 de julho (18/07), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Universitario x Corinthians

Estádio Monumental, em Lima, no Peru