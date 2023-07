Goiás x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Goiás e Atlético-MG será disputado hoje, 17, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Atlético-MG se enfrentam hoje, segunda, 17 de julho (17/07), pela 15ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em situação um pouco melhor na classificação, o Atlético-MG ainda não conseguiu engrenar sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. O time de Belo Horizonte acumula 6 partidas sem vitória - com uma sequência de quatro empates e duas derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para buscar a vitória fora de casa, o Atlético-MG contará com o retorno de sua grande estrela, o atacante Hulk, que cumpriru suspensão na última rodada. Em contrapartida, estão fora Mariano, Bruno Fuchs, Battaglia, Zaracho e Hyoran. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Atlético-MG

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian, Zé Ricardo, Allano, Palacios e Anderson Oliveira; Diego Gonçalves (Matheus Peixoto).

Atlético-MG

Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson, Pavón, Igor Gomes; Paulinho e Hulk.

Quando será Goiás x Atlético-MG

Hoje, segunda, 17 de julho (17/07), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Atlético-MG

Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)