Corinthians x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 15 de junho (15/07), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo Sportv, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No confronto de ida, em Belo Horizonte, o Corinthians perdeu por 1 a 0, com gol de Juninho. Assim, um simples empate garante o América-MG nas semifinais da Copa do Brasil.

Para avançar de fase diretamente, o Corinthians precisa vencer o América-MG por pelo menos dois gols de diferença. Já uma vitória pelo placar mínima leva a eliminatória às penalidades. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Sportv : canal de TV a cabo



: canal de TV a cabo Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Corinthians x América-MG

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Moscardo, Ruan Oliveira, Renato Augusto; Rojas, Róger Guedes e Yuri Alberto.

América-MG

Mateus Pasinato; Marlon Lopes (Marcinho), Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Martínez e Benítez; Everaldo, Juninho e Mastriani.

Quando será Corinthians x América-MG

Hoje, sábado, 15 de junho (15/07), às 16h30min

Onde será Corinthians x América-MG

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)