Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Palmeiras e São Paulo será disputado hoje, 12, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje, quarta, 12 de junho (12/07), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No embate de ida, o Tricolor venceu pelo placar de 1 a 0. Rafinha marcou o único tento do confronto, em chute de fora da área que desviou em Luan e tirou Weverton da jogada.

Agora, com isso, o Verdão precisa vencer. Empate favorece o São Paulo, que também se classifica se ganhar, evidentemente. Triunfo por um gol de diferença do Alviverde leva a disputa aos pênaltis — por dois tentos ou mais, dá a classificação ao time de Abel Ferreira. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Palmeiras x São Paulo

Palmeiras

Weverton; Piquerez, Luan, Gustavo Gómez e Mayke; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luis Guilherme (Endrick) e Rony.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Caio Paulista; Gabriel Neves, Alisson (Pablo Maia), Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Quando será Palmeiras x São Paulo

Hoje, quarta, 12 de junho (12/07), às 20 horas

Onde será Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo (SP)