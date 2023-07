Vitor Roque é vendido pelo Athletico-PR ao Barcelona por 74 milhões de euros

O Athletico-PR acertou neste sábado a venda de Vitor Roque para o Barcelona. O clube espanhol vai pagar 74 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões) pelo atacante de 18 anos.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Furacão irá receber 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros de bônus caso Vitor Roque atinja um determinado número de gols, partidas e títulos. Os 13 milhões de euros restantes serão de impostos, pagos pelo time catalão.

Além disso, ficou acordado que o Athletico receberá 20% da mais-valia de uma futura venda - a diferença entre o valor de venda e o montante desembolsado na aquisição de um atleta - ou o pagamento da multa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitor Roque não irá de imediato para o Barcelona. O atacante ficará no Furacão até o fim do ano e se juntará aos espanhóis somente em janeiro de 2024.

Uma das principais jovens promessas do futebol mundial, Vitor Roque é formado na base do Cruzeiro, está com o Athletico-PR desde abril de 2022 e já acumulou 22 gols e oito assistências em 66 partidas pelo clube. Neste Brasileirão, o centroavante é o artilheiro do Furacão com sete gols marcados.

Além disso, o atacante, nascido em 2005, foi fundamental na campanha de finalista da Libertadores que o Athletico-PR fez na temporada passada.