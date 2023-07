Bahia x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Copa do Brasil 2023 entre Bahia e Grêmio será disputado hoje, 4, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Bahia e Grêmio se enfrentam hoje, terça, 04 de julho (04/07), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para chegar entre os oito melhores times o torneio, o Bahia precisou passar pelo Santos nos pênaltis. Apesar de avançar de fase na copa, o Tricolor de Aço não anda bem no Brasileirão, com 12 pontos e ocupando a 15ª colocação.

Depois de ser derrotado por 2 a 1 pelo mesmo adversário no último sábado, a equipe comandada por Renato Paiva deve continuar parecida. O único desfalque deve ser o meio-campista Thaciano, que já jogou a competição pelos gaúchos.

Do outro lado, o Grêmio chega com confiança após passar mais uma rodada da vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já na Copa do Brasil, o Imortal precisou passar pelo Cruzeiro na última fase para chegar às quartas de final.

Em relação ao time que venceu o Bahia no último fim de semana, o técnico Renato Portaluppi terá um reforço confirmado. Bruno Alves, que teve seu novo contrato regularizado no BID, poderá atuar pela equipe em definitivo. . (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2023 - Bahia x Grêmio

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan; Acevedo, Rezende, Cauly e Daniel Rosa; Kayky e Everaldo.

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez.

Quando será Bahia x Grêmio

Hoje, terça, 04 de julho (04/07), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Grêmio

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia