Vasco x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Vasco e Cuiabá será disputado hoje, 26, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vasco e Cuiabá se enfrentam hoje, segunda, 26 de junho (26/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em sua estreia no comando da equipe principal, William Batista não poderá contar com o volante Andrey Santos, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Após cumprirem suspensão na última partida, o volante Jair e o zagueiro Robson voltam a ficar à disposição.

Do outro lado, o Cuiabá, que perdeu para o líder Botafogo no meio da semana, também jogará para se recuperar. A equipe mato-grossense é a primeira fora da zona do rebaixamento, em 16º lugar, com 12 pontos.

Para esta partida, o técnico António Oliveira contará com o retorno do artilheiro Deyverson, que ficou de fora para cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Cuiabá

Vasco

Léo Jardim, Puma, Robson, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes; Rayan e Alex Teixeira.

Cuiabá

Walter, Matheus Alexandre, Empereur, Allyson e Rikelme; Fernando Sobral, Filipe Augusto e Denilson; Emerson Ramon, Wellington Silva e Deyverson.

Quando será Vasco x Cuiabá

Hoje, segunda, 26 de junho (25/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Cuiabá

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)