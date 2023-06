Esportes do POVO ao vivo: Ceará empata com Sampaio Corrêa; Fortaleza vence segunda após pausa

A edição desta segunda-feira, 26, do programa Esportes do POVO comenta os resultados da 13ª rodada para Fortaleza e Ceará. Na Série A, o Tricolor do Pici voltou a campo após a Data Fifa com o pé direito e após triunfo contra o Cruzeiro venceu também o Atlético-MG por 2 a 1, no Castelão. Na Série B, o Vovô empatou com o Sampaio Corrêa em 1 a 1 e ocupa a 7ª colocação na tabela com 20 pontos, a cinco do G-4.



