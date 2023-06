Bragantino x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bragantino e Flamengo se enfrentam hoje, quinta, 22 de junho (22/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para encerrar o jejum, o Flamengo terá alguns desfalques de peso para esta partida. O atacante Gabigol segue se recuperando de uma lesão no quadríceps e nem viajará com a delegação. Outro que está fora do confronto é o atacante Matheus França, que se recupera de uma lesão no púbis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já os atletas que serviram suas seleções nas datas Fifa, não têm presença garantida e serão avaliados pela comissão técnica. São os casos de Ayrton Lucas, Pedro, Vidal, Erick Pulgar e Varela.

No Bragantino, que vem de um empate e uma derrota na competição, a lista de desfalques também é grande. O goleiro Cleiton recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. No departamento médico, a lista tem nove atletas: Helinho, Bruninho, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha, Nacho Laquintana, Natan, Raul e Talisson. (Com Gazeta Esportiva)



Bragantino x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bragantino x Flamengo

Bragantino

Lucão, Andrés Hurtado, Realpe, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luis, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Everton Ribeiro.

Quando será Bragantino x Flamengo

Hoje, quinta, 22 de junho (22/06), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Bragantino x Flamengo

Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista (SP)