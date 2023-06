Flamengo x Racing ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Racing se enfrentam hoje, quinta, 08 de junho (08/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Flamengo, atual campeão, vem colecionando resultados decepcionantes nesta edição, com apenas uma vitória em quatro partidas, além de dois empates e uma derrota. No duelo em Buenos Aires, o Flamengo saiu na frente mas cedeu o empate e deixou escapar os três pontos. Desta vez, terá o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos para o confronto.

Autor do gol na Argentina, o atacante Gabigol deve ser a principal ausência nesta quinta. O jogador, que já desfalcou o time na segunda-feira, no clássico contra o Vasco, segue tratando de uma lesão no quadríceps. Por outro lado, o técnico Jorge Sampaoli deve ter o retorno do zagueiro Léo Pereira e do meia Everton Ribeiro. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Racing ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Flamengo x Racing

Escalações prováveis

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Everton Cebolinha (Matheus França).

Racing

Arias, Sigali, Tomás Avilés e Jonathan Galván (Insúa); Facundo Mura, Juan Nardoni, Aníbal Moreno e Gabriel Rojas; Matías Rojas, Maxi Romero e Gabriel (Paolo Guerrero).

Quando será Flamengo x Racing

Hoje, quinta, 08 de junho (08/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Racing

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)