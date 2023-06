Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, segunda, 05 de junho (05/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Desgastado após a partida decisiva pela Copa do Brasil e com outro compromisso importante pela Libertadores na próxima quinta-feira, o Flamengo não deve ter sua força máxima em campo. O técnico Jorge Sampaoli deve poupar alguns titulares e escalar um time misto. Jogadores que têm atuado pouco podem receber oportunidade, como o goleiro Santos, os zagueiros Rodrigo Caio e Pablo, os laterais Filipe Luis e Guillermo Varela, além do atacante Bruno Henrique.

No Vasco, o técnico Maurício Barbieri deve efetivar algumas mudanças na tentativa de melhorar o rendimento do time. A principal novidade deve ser a presença de Carabajal no meio de campo. Puma Rodríguez e Pedro Raul, ausentes na rodada passada, devem retornar à equipe. Já o volante Barros, com dores musculares, é ausência quase certa para o confronto. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Flamengo

Vasco

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Galarza e Carabajal; Alex Teixeira (Figueiredo), Pedro Raul e Gabriel Pec.

Flamengo

Santos, Varela, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luis; Vidal, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Matheus França, Pedro e Bruno Henrique.

Quando será Vasco x Flamengo

Hoje, segunda, 05 de junho (05/06), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Flamengo

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)