Palmeiras x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 04 de junho (04/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, Abel Ferreira terá os desfalques certos de Raphael Veiga, suspenso; Atuesta, com uma lesão no joelho direito; Murilo, luxação no ombro direito; Marcos Rocha, com edema na coxa esquerda; e Giovani, que está à serviço da Seleção Brasileira sub-20.

Além deles, Rafael Navarro teve constatado um edema na coxa direita após exames realizados na última sexta-feira e também ficará de fora do embate.

Pelo lado do Coxa, o técnico Antônio Carlos Zago poderá contar com o retorno de Zé Roberto, de volta após cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Alef Manga, reintegrado ao elenco após o escândalo de manipulação por meio de apostas, também pode voltar. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Coritiba

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Jhon Jhon (Richard Ríos); Dudu, Artur e Rony.

Coritiba

Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Liziero e Boschilia (Marcelino Moreno); Robson e Wesley (Alef Manga).

Quando será Palmeiras x Coritiba

Hoje, domingo, 04 de junho (04/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Coritiba

Allianz Parque, em São Paulo (SP)