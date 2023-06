Ceará vence Fortaleza e conquista bicampeonato cearense sub-17

Gabriel Amaral marcou o tento que consagrou o título do Alvinegro de Porangabuçu

O Ceará é bicampeão do Campeonato Cearense Sub-17. O Vovô conquistou o título na manhã deste sábado, 3, ao vencer o Fortaleza 1 a 0, em final de jogo único no estádio Presidente Vargas. O gol alvinegro foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, por Gabriel Amaral.

Ao todo, durante toda a competição, o Alvinegro de Porangabuçu disputou 12 partidas, com oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe foi comandada no certame pelo técnico Ramon Soares.

Com o segundo título consecutivo conquistado, o Ceará chega ao número de sete troféus de campeão do Sub-17. A competição, da Federação Cearense de Futebol, existe desde 1998.

