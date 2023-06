Brasil toma virada, perde para Israel na prorrogação e dá adeus ao Mundial sub-20

Neste sábado, 3, a seleção brasileira perdeu para Israel por 3 a 2, na prorrogação, e foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo sub-20. No Estádio Bicentenário, na Argentina, o Brasil saiu na frente, mas cedeu empate no tempo normal. Na prorrogação, Matheus Fernandes marcou, mas Israel buscou a virada.

Como base para a seleção, o sub-20 mostrou uma similaridade nada boa com a equipe principal: a dificuldade em passar das quartas de final em um Mundial. Assim como foi nas Copas de 2006, 2010, 2018 e 2022, o Brasil não conseguiu chegar na semifinal e caiu nas quartas.

Agora, Israel aguarda o confronto entre Estados Unidos e Uruguai, neste domingo, 4, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, para conhecer o adversário da semifinal.

Israel x Brasil: o jogo

O Brasil teve muita dificuldade para criar ofensivamente no primeiro tempo e viu Israel tomar o controle do jogo. Apenas aos dez minutos do segundo tempo, a Seleção conseguiu se impor, Matheus Martins carregou a bola e passou para Marcos Leonardo, que bateu de primeira, no ângulo esquerdo do goleiro de Israel, para abrir o placar.

Apenas quatro minutos depois, Israel respondeu com Khalaili. Kancelpolski cruzou pela esquerda e o atacante subiu sozinho para igualar de cabeça. Os dois times seguiram fazendo um jogo muito equilibrado e o Brasil chegou a oferecer perigo nos minutos finais, mas não conseguiu caprichar no último toque para sair com a vitória no tempo normal.

Na prorrogação, a Seleção começou com força total na busca pelo gol. Com apenas um minuto, o time comandado por Ramon Menezes construiu boa jogada pela direita, Marlon tocou para Andrey, que passou de letra para Matheus Fernandes, que dominou e chutou rasteiro para colocar o Brasil na frente de novo.

Mas assim como foi no tempo normal, Israel igualou apenas dois minutos depois. Em cruzamento pela direita, a defesa brasileira deixou a bola passar e Shibli apareceu para empurrar para dentro.

Aos 18 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Turgeman aproveitou sobra na área do Brasil, driblou Jean Pedroso e Douglas, e finalizou forte, sem chances para Kaique e marcou um golaço. Aos seis minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti para Israel, por toque na mão. Kaique defendeu, mas na sequência cometeu outro pênalti, que Ibrahim cobrou para fora.

O Brasil tentou buscar o empate, mas não conseguiu criar chances claras. Nas poucas oportunidades que teve, não conseguiu acertar o último toque e terminou eliminado.