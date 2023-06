Com um a menos, Brasil goleia Tunísia e avança às quartas do Mundial sub-20

Com dois gols de Andrey, seleção brasileira vence por 4 a 1 nas oitavas de final e garante classificação para enfrentar Israel no próximo sábado, 3

Nesta quarta-feira, 31, o Brasil encarou a Tunísia pelas oitavas de final do Mundial sub-20 e venceu o confronto por 4 a 1. Marcos Leonardo abriu o placar de pênalti, Andrey Santos ampliou ainda no primeiro tempo, Matheus Martins fez o terceiro na reta final e Andrey, mais uma vez, liquidou a partida. Antes do fim, a Tunísia diminuiu com Ghorbel.

Pouco antes do intervalo, o zagueiro Robert Renan foi expulso e forçou o Brasil a se segurar durante quase toda a etapa final.

Com o resultado positivo, a seleção brasileira se classifica para as quartas de final do campeonato e vai encarar agora a seleção de Israel, que despachou Uzbequistão nas oitavas. O duelo valendo um lugar para o Brasil na semifinal acontecerá no próximo sábado, 3, às 14h30min (de Brasília), em San Juan, na Argentina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O Brasil começou indo para cima e propondo o jogo diante de um adversário mais defensivo. Aos 10 minutos, após chance perdida por Guilherme Biro, Marcos Leonardo foi derrubado na área e o juíz marcou pênalti. O próprio menino da Vila bateu rasteiro, no meio do gol, e abriu o marcador.

O domínio do Brasil não parou por aí. Após controlar todo o primeiro tempo, Andrey Santos chegou ao segundo gol da partida aos 31 minutos, após assistência de Marcos Leonardo. No entanto, a maré deu uma virada na reta final da primeira etapa, quando Robert Renan foi expulso ao parar um contra-ataque com falta.

Mesmo com um a menos, o Brasil não levou grandes sustos no segundo tempo, mas ficou menos tempo com a bola, naturalmente, e viu o rival insistir na zona ofensiva. Aos 31 da etapa final, Aouani marcou para a Tunísia, o que prometeu colocar fogo no jogo, mas um toque de mão do atacante anulou o lance após revisão no VAR.

Para fechar a conta, Marlon Gomes tocou para Matheus Martins tirar do goleiro dentro da área e marcar o terceiro gol do Brasil na tarde e Andrey marcou seu segundo da partida e quarto da seleção. Aos 57, a Tunísia diminuiu com Ghorbel após bate-rebate na área do Brasil.