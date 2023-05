Dois torcedores do Fortaleza são condenados a 8 anos de prisão por balear torcedor do Ceará

Dois torcedores que integravam a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) foram condenados a 8 anos de prisão nesta quarta-feira, 24, em decisão na 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, por tentativa de homicídio a um torcedor do Ceará, que na época do crime integrava o Movimento Organizado Força Independente (Mofi). O caso aconteceu no dia 13 de maio de 2012, após Clássico-Rei válido pela final do Campeonato Cearense e disputado no estádio Presidente Vargas.

Samuel Santana de Mesquita, 30 anos, foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. Ele já se encontrava preso por outros crimes. Carlos Eduardo Viana Salgado Rodrigues, 34 anos, recebeu a mesma condenação, mas cumprirá em regime semiaberto por não ter condenações anteriores, conforme justificou na sentença juiz Fábio Rodrigues Sousa.

O promotor do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Walter Pinto Filho, responsável pela acusação no processo, comemorou a sentença. Para ele, condenações deste tipo podem inibir conflitos entre torcidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não ficou impune uma tentativa de homicídio, que sempre é difícil condenar. Há muitas brechas de defesa na lei”, afirmou.

Haverá interposição de recurso por parte da Defensoria Pública, com a intenção de reduzir as penas. O prazo para que se possa recorrer ainda será aberto.

A Defensoria acredita que a pena possa ser diminuída para um período de quatro a seis anos de prisão.

A tentativa de homicídio ao torcedor do Ceará em 2012

Conforme consta nos autos do processo, os dois acusados assistiram o Clássico-Rei com dois adolescentes e saíram juntos do estádio. Eles se dirigiram até a avenida Silas Munguba, nas proximidades da Universidade Estadual do Ceará (Uece), após receberem informações sobre uma briga entre torcedores no local. Os quatro estavam em um automóvel.

Quando chegaram ao local, o quarteto se deparou com um grupo de cerca de 40 torcedores do Ceará. Neste momento, um dos adolescentes efetuou disparos de arma de fogo de dentro do veículo na direção dos torcedores.

Um dos tiros acertou a vítima na altura da omoplata. Após os disparos, os quatro torcedores do Fortaleza fugiram do local e foram por perseguidos e detidos por policiais militares, que estavam nas proximidades da ocorrência. A arma do crime foi apreendida, além de quatro cartuchos deflagrados e dois intactos.

Na época, os dois adolescentes envolvidos no episódio foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).