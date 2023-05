Cruzeiro x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam hoje, segunda, 22 de maio (22/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Pepa segue sem contar com Fernando Henrique. O volante, que foi contratado em janeiro e passou por uma cirurgia no joelho direito, está em transição para a preparação física.

Mateus Vital, Rafael Bilu e Wesley Gasolina, ambos no Departamento Médico, completam a lista de desfalques. Richard está afastado por ter seu nome citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O atleta não foi denunciado e nem se tornou réu no caso.

O Cuiabá terá Mateusinho como desfalque. O lateral direito cumprirá suspensão por acúmulo de amarelos. Filipe Augusto (lesão na coxa), Uendel (transição física) e João Maranini (artroscopia no joelho) somam as baixas. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Cuiabá

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Wallisson (Ramiro); Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Fernando Sobral, Raniele e Ronald (Denilson); Jonathan Cafú; Wellington Silva e Deyverson.

Quando será Cruzeiro x Cuiabá

Hoje, segunda, 22 de maio (22/05), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Cuiabá

Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)