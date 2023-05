Manchester City conquista Campeonato Inglês sem precisar entrar em campo

O Manchester City não precisou entrar em campo para conquistar o Campeonato Inglês, neste sábado, 20, pela nona vez em sua história. A derrota do Arsenal para o Nottingham Forest garantiu o tricampeonato ao time de Pep Guardiola, com três rodadas de antecedência. Em 35 jogos, os Citizens somam 85 pontos, com 27 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Campeão em 20/21 e 21/22, o time de Guardiola tinha a ambição de conquistar o título novamente nesta temporada, mas se deparou com campanha avassaladora do Arsenal. A equipe comandada por Mikel Arteta liderou a Premier League por 27 rodadas e chegou a abrir oito pontos de vantagem do City. Mas os londrinos não conseguiram manter a regularidade e deixaram a liderança escapar na reta final da competição.

Em 2023, apesar de ter conquistado bons resultados, o Arsenal passou por sequência de tropeços, empatou três partidas consecutivas e perdeu para o Manchester em seguida. No mesmo período, Haaland e companhia conquistaram 11 vitórias seguidas e assumiram a liderança da competição.

Neste domingo, 21, o City enfrenta o Chelsea, no Etihad Stadium, às 12 horas, sem a pressão de precisar de uma vitória e com a oportunidade de comemorar a conquista ao lado do seu torcedor.