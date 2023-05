Flamengo é citado em conversa sobre esquema de aposta; time se defende

Investigado pela Operação Penalidade Máxima, o aliciador Luís Felipe de Castro menciona suposto contato com jogador do Flamengo; confira

O nome do Flamengo foi mencionado pela primeira vez na Operação Penalidade Máxima. Em nova conversa da investigação divulgada, dessa vez entre o aliciador Luís Felipe de Castro e o lateral Kevin Lomónaco, do RB Bragantino, o apostador cita uma suposta participação de um jogador do Rubro-Negro não especificado em um esquema.

No diálogo, ele tenta convencer o atleta do time paulista a participar da manipulação de resultados e cita: "Amanhã teremos um jogador do Flamengo. Sei que vocês dois devem fazer bem para que todos ganhem. Assim, se você topar, irmão, te pagamos o valor dessa nova operação e também o que te devo". O nome do atleta não foi especificado na conversa. Em nota, o Flamengo demonstrou confiança em seus jogadores.

Flamengo emite nota sobre jogador citado em aposta

O Flamengo se pronunciou por meio de nota após um atleta do clube — não especificado — ser citado em uma nova conversa divulgada sobre manipulação. O clube reiterou confiança plena nos atletas que defendem a instituição e citou que ainda não foi notificado por qualquer parte.

“O assunto está com o Ministério Público de Goiás. O Flamengo não teve conhecimento de qualquer citação, mas confia plenamente em seus atletas. O clube está acompanhando a questão e tem todo interesse em que haja uma rigorosa apuração pelos órgãos competentes", disse a nota.

O clube recentemente promoveu uma palestra para os jogadores com o senador Carlos Portinho, que é uma autoridade no assunto. O Flamengo está sempre fazendo ações educativas e colaborando para que jamais ocorram no clube situações, como as noticiadas. Vale lembrar que é comum como instrumento de convencimento usar nome de terceiros”, completou.

