Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, terça, 16 de maio (16/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Agora sob o comando de Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro segue com uma campanha irregular e sofre com seguidos desfalques no elenco. Para o Fla-Flu desta terça, a lista de ausências será extensa.

O lateral Matheuzinho ainda se recupera de uma fratura na tíbia e não tem previsão de retorno. A ele se juntam o zagueiro David Luiz, com lesão na coxa direita, e o atacante Pedro, outro com problema muscular. O goleiro Matheus Cunha, com uma inflamação no quadril direito, e o atacante Everton Cebolinha, com dores no tornozelo, são dúvidas, mas têm poucas chances de estarem em campo.

A situação para Fernando Diniz é mais tranquila e ele tem apenas duas baixas certas, o volante Alexsander e o atacante Keno. Já o lateral Samuel Xavier e o volante Martinelli devem estar à disposição.

O jogo de volta das oitava da Copa do Brasil será somente na quinta-feira, dia 1 de junho, novamente no Maracanã. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Fluminense x Flamengo

Fluminense

Fábio, Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Arias; John Kennedy e Cano.

Flamengo

Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Matheus França.

Quando será Fluminense x Flamengo

Hoje, terça, 16 de maio (16/05), às 21 horas

Onde será Fluminense x Flamengo

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)