Thiago Silva reforça compromisso com Chelsea e esfria chance de volta ao Fluminense

A chance de Thiago Silva retornar ao futebol brasileiro antes do fim do primeiro semestre de 2024 é pequena. Em entrevista à ESPN, o jogador, de 38 anos, deixou claro que a sua meta é cumprir o contrato assinado com o Chelsea, válido até o final da próxima temporada europeia, apesar de várias notícias apontarem um sonho do Fluminense em contar com o seu futebol ainda neste ano.

Em fevereiro, Thiago Silva prolongou o vínculo com o Chelsea para jogar as competições de 2023/24 no futebol europeu.

"Tenho um contrato aqui (na Inglaterra), é até estranho, tem saído bastante coisa (no noticiário). Acaba que o torcedor apaixonado, uns me xingam, outros falam 'vem logo', outros ainda dizem 'se não vier agora não vem mais'. Fica chato pra mim. Renovei tem dois meses. Sempre cumpri os meus contratos. Só não fico aqui se o Chelsea não me quiser ou se o novo treinador não querer que eu permaneça. De resto, vou procurar cumprir o contrato até o ano que vem", explicou o defensor.

Com passagem marcante nas Laranjeiras antes de ir para a Europa, Thiago Silva manteve uma ligação muito próxima com o Fluminense, mesmo de longe. O zagueiro admite que conversou com o presidente Mario Bittencourt em janeiro deste ano e falou sobre as suas metas para a reta final da carreira.

"Sempre acompanhei o Fluminense desde a minha saída e estive muito próximo. Vou lá nas férias, faço os meus treinos, tenho vários amigos. Fica uma ansiedade grande pra eles quando sai muita coisa por aí. Até falei para a minha esposa sobre uma tal reunião (noticiada) que a minha volta estava próxima, eu mesmo fico confuso", disse Thiago Silva, que foi além.

"Conversamos em janeiro (Thiago e o Fluminense), falei com o Mario Bittencourt do meu desejo e após a reunião eu assinei com o Chelsea. E após esse mais um ano ficaria esse desejo de voltar (ao futebol brasileiro), querendo acrescentar algo, não apenas para encerrar a carreira", explicou o defensor.