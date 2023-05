Empate entre Corinthians e Fortaleza coloca Flamengo na zona de rebaixamento da Série A

A última vez que o Flamengo esteve no Z4 do Brasileirão foi em agosto de 2020, após empate contra o Grêmio, sob o comando de Domènec Torrent

Nesta segunda-feira, 8, Corinthians e Fortaleza empataram na Neo Química Arena, para encerrar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Corinthians, que era o 17º colocado, chegou a quatro pontos, subiu para a 15ª posição e deu lugar ao Flamengo na zona de rebaixamento.

Com apenas três pontos na competição, o clube carioca é o primeiro time na zona da degola, desempatando com o 18º colocado, Goiás, no saldo de gols. Ao todo, são três derrotas seguidas nos últimos jogos e apenas uma vitória, na partida de estreia.

A última vez que o Flamengo esteve no Z4 do Brasileirão foi em agosto de 2020, após empate contra o Grêmio, sob o comando de Domènec Torrent. O time deu a volta por cima e terminou a temporada conquistando o título do campeonato, com o técnico Rogério Ceni.

Os rubro-negros tentam reverter a situação nesta quarta-feira, quando jogam contra o Goiás, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.