Fluminense x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

Fluminense e River Plate se enfrentam hoje, 2, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores 2023

Fluminense e River Plate voltam a se enfrentar na noite de hoje, 2 de maio (02/05) a partir das 21 horas (horário de Brasília), no Maracanã, para saber quem segue adiante na Libertadores 2023, e que definirá o líder do Grupo D.



Fluminense x River Plate: onde assistir ao vivo?

A transmissão do jogo que define o líder do Grupo D da Libertadores fica por conta dos canais ESPN e do streaming Star+.

Escalação: Fluminense x River Plate

Confira abaixo as prováveis escalações dos times:

Fluminense

Quem joga: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano.



Quem está fora: Martinelli (em transição), Jorge (joelho direito) e Gustavo Apis (joelho esquerdo), e Marrony (lesão na coxa).

River Plate

Quem joga: Armani; Herrera, González Pirez, Mammana e Casco; Aliendro, Pérez e De la Cruz; Nacho Fernández, Barco e Beltrán.



Quem está fora: Enzo Díaz (supenso) e Paulo Díaz (lesionado).

