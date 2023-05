Vasco x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Bahia se enfrentam hoje, segunda, 1° de maio (1°/05), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após surpreender o Galo no Mineirão com uma vitória por 2 a 1, o Vasco esteve perto da vitória diante do Palmeiras ao abrir dois gols de vantagem no placar, mas acabou cedendo o empate. Com isso, a equipe de Maurício Barbieri ocupa a quinta colocação na tabela de classificação

A situação do Bahia, por outro lado, é bem diferente. Assim como o Vasco, o Tricolor subiu para a Série A este ano após disputar a segunda divisão no ano passado. Mas enquanto a equipe Carioca vem se mostrando competitiva, o Bahia ainda está devendo dentro de campo e ostenta duas derrotas consecutivas. Perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino na estreia e, em Salvador, para o Botafogo, na segunda rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Bahia

Vasco

4-4-2: Léo Jardim; Puma, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

Bahia

3-5-2: Marcos Felipe; Kanu, Rezende e David Duarte; Vítor Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Matheus Bahia; Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva

Quando será Vasco x Bahia

Hoje, segunda, 1° de maio (01°/05), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Bahia

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



