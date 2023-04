Bahia x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Botafogo se enfrentam hoje, segunda, 24 de abril (24/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Castro não divulgou por antecipação a escalação que vai a campo. Mas deve seguir sem os laterais Marçal e Hugo, ainda entregues ao departamento médico. Assim, Rafael deve seguir improvisado na lateral esquerda.

Para este jogo, o Bahia conta com o retorno do atacante Biel, recuperado de gripe. Ele volta a formar dupla de frente com Everaldo. David Duarte deve ocupar a vaga do zagueiro Kanu, que fica fora por questões contratuais, uma vez que está cedido pelo Botafogo por empréstimo. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Botafogo

Bahia

Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Rezende e David Duarte; Vítor Jacaré, Yago Felipe, Thaciano, Cauly e Jhoanner Chávez; Biel e Everaldo. Técnico Renato Paiva

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Rafael; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo; Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

Quando será Bahia x Botafogo

Hoje, segunda, 24 de abril (24/04), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Botafogo

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

