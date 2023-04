Fora de casa, Fluminense bate América-MG por 3 a 0 em estreia no Brasileirão

Atacantes John Kennedy, Cano e Lelê marcaram os gols da vitória do Tricolor das Laranjeiras sobre o Coelho no Independência

O Fluminense largou com vitória no Campeonato Brasileiro. O atual bicampeão carioca deslanchou na etapa final e fez 3 a 0 no América-MG, neste sábado, 15, no Independência, em Belo Horizonte, pela primeira rodada.

O técnico Fernando Diniz optou por escalar um time misto na estreia no Brasileirão. O comandante do Fluminense preservou nomes como Marcelo, Felipe Melo, Arias e Keno. Os dois primeiros nem sequer foram relacionados. Já Keno entrou na etapa final.

O Fluminense sofreu no primeiro tempo e viu o América-MG ser superior. Contudo, na etapa final, com a entrada de Lelê, o Fluzão deu a resposta e logo castigou o rival. Além de atacante, que fechou o placar, John Kennedy aproveitou a chance dada por Fernando Diniz. Ele foi o melhor do Flu no 1º tempo e foi coroado com um gol na etapa final. Cano, que perdeu um pênalti, abriu o caminho para a vitória.

Agora, o Flu tem mais um compromisso pela Libertadores pela frente. Na terça-feira, 18, o Tricolor recebe o The Strongest, da Bolívia, às 19 horas (horário de Brasília), no Maracanã, pelo Grupo D. Já o próximo adversário pelo Brasileirão será o Athletico-PR, sábado, 22, às 16 horas (de Brasília), também no Maracanã.

O América-MG também tem duelo internacional na semana, pela Copa Sul-Americana. O Coelho visita o Defensa Y Justicia, da Argentina, na quinta-feira, 20, às 21 horas (de Brasília), pelo Grupo F. Já pelo Brasileirão, o próximo jogo é contra o São Paulo, sábado, 22, 18h30min (de Brasília), no Morumbi.

O Fluminense teve chance de abrir o placar logo no primeiro minuto. John Kennedy deixou Pirani cara a cara com Matheus Cavichioli, mas o meia parou no goleiro do América-MG. O Coelho quase aproveitou um erro tricolor para marcar, aos três minutos. Cano, na intermediária defensiva, errou passe e entregou a bola para Henrique Almeida, dentro da área. Ele rolou para Juninho, que viu Fábio abafar e defender a finalização na pequena área.

O goleiro tricolor precisou trabalhar novamente aos sete minutos. Everaldo arriscou da entrada da área. Fábio espalmou. Em novo erro na saída de bola, desta vez de Nino, Henrique Almeida arriscou de fora , mas mandou por cima, aos 13. Dois minutos depois, Cavichioli apareceu bem ao subir até a intermediária e bloquear John Kennedy.

O Fluminense teve muitas dificuldades no primeiro tempo e criou apenas uma chance de gol, aquela do minuto inicial. O América-MG foi superior, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 44, após roubar a bola no campo de ataque, Henrique Almeida, caído na área, acertou a trave.

O técnico Fernando Diniz fez duas mudanças no intervalo. Ele tirou Alexsander, que sentiu problema muscular, e Pirani. Guga, improvisado na esquerda, e Lelê entraram. O atacante logo mostrou serviço. Lelê serviu John Kennedy, que foi derrubado na área, aos dois minutos. Pênalti. Cano cobrou, Cavichioli desviou e a bola explodiu no travessão. O artilheiro desperdiçou a chance de abrir o placar.

Cano se redimiu dois minutos depois. Ele recebeu de Samuel Xavier, driblou Cavichioli e bateu para fazer 1 a 0. O Fluminense ampliou aos 14 minutos. Cano acionou Lelê. O atacante, então, cruzou para John Kennedy. Ele bateu de primeira, de esquerda, e fez 2 a 0. O terceiro quase saiu com Vitor Mendes. O zagueiro apareceu bem após cobrança de falta, aos 16 minutos, mas Cavichioli salvou o América-MG.

O goleiro do Coelho brilhou um minuto depois. John Kennedy recebeu de Samuel Xavier, mas parou em Cavichioli. Aos 25, Cano emendou à esquerda, com muito perigo. E teve mais "L" no Independência. Desta vez, de Lelê. Ele fez uma jogadaça, limpou a zaga do Coelho e bateu no canto: 3 a 0, aos 26 minutos.

Aos 40, o América-MG assustou com Wellington Paulista, que entrou na etapa final. Ele cabeceou com perigo, à esquerda de Fábio. O Fluminense conquistou a primeira vitória no Brasileirão. Além dos três pontos, o Tricolor Carioca pode ficar animado pelo desempenho de John Kennedy e Lelê para a sequência da temporada.

