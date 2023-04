Endrick marca, e Palmeiras bate Cuiabá na estreia pelo Brasileiro

Com gols de jovem atacante e do argentino Flaco López, Verdão vence Dourado por 2 a 1 dentro de casa e larga com triunfo na Série A

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro de 2023, no Allianz Parque. O atual campeão controlou grande parte do jogo e triunfou com gols de Endrick, no primeiro tempo, e de Flaco López na etapa final. O argentino chegou à marca de quatro tentos nos últimos quatro compromissos pelo Verdão.

Artur, que chegou nesta janela de transferências, foi titular pelo lado esquerdo direito do ataque, enquanto Dudu foi deslocado para a esquerda. Flaco jogou como segundo atacante um pouco atrás de Endrick. De reso, a estrutura do Palmeiras foi mantida.

O gol de Raniele, nos minutos finais de primeiro tempo, chegou a assustar a equipe mandante. No entanto, a expulsão de Filipe Augusto na etapa final facilitou o trabalho do Palmeiras, que conseguiu imprimir seu ritmo e sair com o triunfo do gramado.

Com a vitória, o hendeca campeão nacional soma seus primeiros três pontos nesta edição de Brasileirão e se embala ainda mais na temporada, já que acabou de conquistar o título paulista sobre o Água Santa e estrear com vitória na Copa do Brasil diante do Tombense.

Agora, o Palmeiras volta a entrar em campo na quinta-feira, 20, às 21 horas (de Brasília), para encarar o Cerro Porteño-PAR. O jogo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores também será disputado no Allianz Parque.

Pelo Brasileirão, o Alviverde encara o Vasco na segunda rodada, fora de casa. A partida será no domingo, 23, às 16 horas, em São Januário. Para o confronto, o Palmeiras não contará com o técnico Abel Ferreira, que foi expulso diante do Cuiabá por excesso de reclamação.

O Cuiabá, por sua vez, enfrenta o Red Bull Bragantino no segundo compromisso da liga nacional. O jogo será no próximo sábado, 22, às 18h30min, na Arena Pantanal.

O Palmeiras começou o primeiro tempo em cima do Cuiabá, fazendo valer o fator mando de campo. O primeiro gol alviverde saiu aos cinco minutos, com Endrick. Flaco López recebeu lançamento de Dudu, que cruzou na medida para a joia palestrina empurrar para o fundo das redes.

Aos 16 minutos, Flaco recebeu cruzamento de Dudu e finalizou com muito perigo na rede do lado de fora. Parte do estádio no Allianz Parque chegou a gritar gol.

O Cuiabá, aos poucos, foi se soltando no jogo. Emerson Negueba recebeu pelo lado direito e finalizou por cima do gol aos 18 minutos. Artur, que fez seu segundo jogo como titular pelo Verdão, respondeu em seguida com finalização que passou perto da meta de Walter.

Aos 30 minutos, o Dourado voltou a assustar com Emerson Negueba, que escapou da marcação de Marcos Rocha e finalizou para defesa segura de Weverton.

Faltando pouco para o fim do tempo regulamentar, Flaco López finalizou da entrada da área para defesa de Walter, sem grandes problemas.

Aos 48 minutos, Abel Ferreira foi expulso pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva por excesso de reclamação, para revolta dos torcedores no Allianz. O auxiliar João Martins passou a comandar a equipe na beira do campo.

Aos 51, faltando muito pouco para o apito do árbitro, o Cuiabá empatou. Deyverson achou Jonathan Cafú pela direita, que cruzou na cabeça do volante Raniele. O goleiro Weverton nada pôde fazer para evitar o gol dos visitantes.

O segundo tempo começou muito disputado e ficou marcado pela intensa reclamação dos torcedores do Palmeiras a cada marcação da arbitragem.

O jogo "pegado" acabou prejudicando o Cuiabá. Aos 12 minutos, o volante Filipe Augusto foi expulso após levar segundo cartão amarelo.

Aos 18 minutos, Rafael Navarro teve chance clara para colocar o Palmeiras em vantagem. O atacante recebeu passe de Dudu na pequena área e, sozinho, parou no goleiro Walter, que fechou bem o ângulo. O lance animou o Verdão, que intensificou a pressão e chegou ao gol com Flaco López.

O argentino recebeu cruzamento na medida de Vanderlan, dominou e fuzilou as redes do Cuiabá com o pé esquerdo. Esse foi o quarto gol do atacante nos últimos quatro jogos somando todas as competições.

Aos 37 minutos, o Palmeiras quase ampliou com Dudu. Após vacilo defensivo do Cuiabá, o ídolo alviverde conduziu e finalizou com a canhota, acertando a trave de Walter.

Nos acréscimos, mesmo em desvantagem, o Cuiabá quase empatou. Em cobrança de escanteio, Matheus Alexandre subiu mais que a defesa do Verdão e parou em Weverton, que fez grande defesa.

O restante do jogo foi de controle absoluto do Palmeiras, que manteve a posse de bola e seguiu pressionando o time visitante. Breno Lopes chegou a marcar o terceiro tento, mas o impedimento foi assinalado.

