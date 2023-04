Leila Pereira se irrita com "soberba" do Flamengo para criação da Libra: "Vai jogar na Europa"

A presidente do Palmeiras criticou a postura do time carioca dentro da Liga do Futebol Brasileiro (Libra)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a falar sobre a criação da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, a dirigente disse que o projeto segue com apenas 19 clubes, com somente o Flamengo "de fora".

Leila mostrou-se irritada com os impasses que o time está impondo, citando até certa "soberba". Ela deixou claro que sua relação com o presidente da equipe carioca, Rodolfo Landim, não é um empecilho, mas desabafou sobre o tema.

"Eu sou convidada para várias reuniões da Libra, são reuniões cansativas que não se resolve absolutamente nada. Sou uma mulher objetiva, quero resolver as coisas, mas há muita vaidade. Alguns clubes têm uma soberba absurda, só pensam neles mesmo. A gente tem visto clubes com investimentos menores, que têm tido êxito contra clubes maiores. Um precisa do outro", declarou.

"Se eles se acham tão bons, que vão jogar na Europa. O Real Madrid está lá esperando, poxa. É uma irritação da presidente do Palmeiras. Me dou muito bem com o presidente Landim e todos os outros, mas preciso me colocar. Na Libra, determinados assuntos precisam ser decididos por unanimidade. Quando se tem isso, você não resolve absolutamente nada. Eu sou contra isso, e vários clubes também são, mas o Flamengo não é. E foi aí que eu fui contra, porque tem que ser tudo do jeito que o Flamengo quer? Eles não são os donos da cocada preta", completou.

No fim de fevereiro deste ano, a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) chegou a definir ajustes no modelo de receitas da associação. Na época, Leila Pereira até viu avanço nas conversas, mas nenhum mais passo mais foi dado e os projetos seguem na teoria.