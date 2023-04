Nos pênaltis, Inglaterra bate Brasil e fatura a Finalíssima Feminina

A Inglaterra abriu o placar com Toone, na metade do primeiro tempo. O Brasil foi empatar apenas nos acréscimos da segunda etapa, com Andressa Alves, mas não conseguiu levar a melhor nas penalidades

A Inglaterra é campeã da Finalíssima feminina. A seleção venceu o Brasil nos pênaltis nesta quinta-feira, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, no Estádio de Wembley, em Londres, e levantou o troféu da primeira edição do torneio.

A Inglaterra abriu o placar com Toone, na metade do primeiro tempo. O Brasil foi empatar apenas nos acréscimos da segunda etapa, com Andressa Alves, mas não conseguiu levar a melhor nas penalidades.

A Finalíssima é uma disputa entre as atuais campeãs da Eurocopa e da Copa América. A Seleção Brasileira cravou vaga na decisão depois de conquistar sua oitava Copa América, em dezembro de 2022, diante da Colômbia. O jogo terminou em 1 a 0, com gol de Debinha, de pênalti.

A Inglaterra, por sua vez, chegou à competição após bater a Alemanha por 2 a 1, na prorrogação, em julho do ano passado.

Foi a quarta vez que Brasil e Inglaterra se encontraram. A primeira foi em outubro de 2018, em um amistoso. Quem levou a melhor foram as inglesas por 1 a 0. No ano seguinte, em fevereiro, as seleções duelaram pela SheBelieves e o cenário foi praticamente o mesmo, com vitória da Inglaterra, que aliás levou o título do torneio. No placar, o resultado terminou em 2 a 1.

A terceira vez que a Inglaterra esteve em campo com o Brasil foi no mesmo ano, mas em outubro. No entanto, a Seleção conseguiu a vitória por 2 a 1 nesta oportunidade.

Como foi o jogo

A Inglaterra teve a posse de bola praticamente do início ao fim do primeiro tempo. A Seleção Brasileira sofreu com erros de passes e encontrou dificuldade para criar chances de gols.

Até que aos 13 minutos as inglesas chegaram com perigo. Lucy Bronze recebeu o passe na área e finalizou para o alvo com uma bomba, mas a goleira Lelê conseguiu encaixar a defesa.

Após cinco minutos, foi a vez do Brasil protagonizar um lance promissor. Tamires lançou para a Geyse, que já estava dentro da área. A jogadora até dominou, mas na hora do chute foi travada pela zagueira adversária e a bola saiu pela linha de fundo

Aos 22, o placar foi aberto pela Inglaterra. A jogada começou no meio do campo e se desenhou pela esquerda, com uma aula de troca de passes. Após bom jogo coletivo, Lucy recebeu na área, depois de tabelar com Stanway, e tocou para Toone, de cara para o gol, para mandar para o fundo das redes.

Aos 28, deu tempo ainda da seleção inglesa ampliar a vantagem, mas o tento foi invalidado. Lauren James foi quem fez o gol, no entanto a arbitragem marcou impedimento.

O Brasil voltou melhor na segunda etapa, principalmente depois das modificações feitas pela técnica Pia. Nos primeiros 20 minutos, a equipe chegou ao gol seis vezes, mas em nenhuma das ocasiões o tiro foi certeiro.

Aos 22, a Inglaterra levou perigo. Stanway recebeu passe próximo da grande área e tentou surpreender a goleira, mas Lelê foi segura na bola e salvou novamente.

A partir dos 35 minutos o nervosismo começou a tomar conta das atletas. O Brasil precisava de apenas um gol para levar a decisão para os pênaltis, no entanto a Seleção pecou no último passe das jogadas e nas finalizações.

E a esperança foi decretada aos 47 minutos, já nos acréscimos. Andressa Alves, camisa 9, pegou a sobra da goleira e anotou para a Seleção empatar.

Os pênaltis de Inglaterra x Brasil

Georgia iniciou as cobranças e converteu. Adriana, em seguida, bateu à meia altura e seguiu o mesmo cronograma. Na segunda cobrança, Maya bateu no canto esquerdo e Lelê pegou. Do lado brasileiro ,Tamires mandou no mesmo canto e Mary também defendeu.

Na sequência, Rachel Daly chutou na direita e fez o segundo da Inglaterra, enquanto Rafaelle desperdiçou para o Brasil. Alex foi para a próxima cobrança e marcou. Kerolin, com categoria, fez o gol e deixou a Seleção viva. Na quinta cobrança, Kelly converteu e sagrou o título da Inglaterra.

