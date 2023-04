Flamengo vence Fluminense por 2 a 0 e fica mais perto de ganhar primeiro título no ano

Com isso, Rubro-Negro pode ser campeão até com derrota para o Tricolor das Laranjeiras. Ayrton Lucas e Pedro marcaram

O Flamengo largou na frente no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro fez 2 a 0 no Maracanã, com gols de Ayrton Lucas e Pedro. O Fla pode perder a partida da volta por até um gol de diferença que fica com a taça.

Pressionado após os insucessos na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes e na Taça Guanabara, o técnico Vítor Pereira pode ganhar paz para a sequência de trabalho no Flamengo. O comandante bancou o esquema com três zagueiros e apostou em uma escalação surpreendente. O Rubro-Negro cresceu no segundo tempo, especialmente após as mexidas do treinador, e está em vantagem na final do Carioca.

Após faturar a Taça Guanabara em cima do Flamengo, o Fluminense chegou à final em momento melhor, mas sofreu um duro baque. O Tricolor teve mais posse de bola na primeira etapa, mas encontrou dificuldade para criar. No segundo tempo, viu o Fla ser superior. Agora, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis ou por três para garantir o título nos 90 minutos.

Antes do segundo jogo da final, domingo, dia 9, às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, Flamengo e Fluminense vão iniciar a trajetória na Copa Libertadores. Atual campeão, o Rubro-Negro estreia contra o Aucas, no Equador, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pelo Grupo A. Já o Flu visita o Sporting Cristal, do Peru, também na quarta, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo D.





FIMMMMMMMMMMMMMMMMM DE PAPO NO MARACANÃ! O MENGÃO VENCE O FLUMINENSE POR 2 A 0 COM GOLS DE AYRTON LUCAS E PEDRO NO JOGO DE IDA DA FINAL DO CARIOCA! DOMINGO (DIA 9) TEM O JOGO DE VOLTA!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/7jEvmTvsjQ

— Flamengo (@Flamengo) April 2, 2023

O Fla-Flu

O técnico Vítor Pereira surpreendeu na escalação do Flamengo. Sem Arrascaeta, lesionado, ele optou pelo jovem Matheus França. Gabigol, que fez reequilíbrio muscular no início da preparação rubro-negra para a final, começou no banco. Everton Cebolinha foi titular. Outra novidade foi o retorno de Léo Pereira à zaga. Já Fernando Diniz repetiu o time do Fluminense que atropelou o Volta Redonda no segundo jogo da semifinal.

O primeiro lance de perigo foi rubro-negro. Aos cinco minutos, Everton Cebolinha recebeu pela esquerda, levou para o meio e chutou de fora da área. A bola saiu à direita de Fábio. O Fluminense respondeu aos dez minutos. Gerson errou passe, Arias invadiu a área mas parou em Santos, que fez grande defesa. No rebote, o meia-atacante chutou por cima.

Aos 18, David Luiz arriscou da intermediária e Fábio mandou para escanteio. O Fla pressionou aos 29 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Pedro. Ele finalizou e Fábio defendeu. Cinco minutos depois, o Flu desceu pela esquerda. A bola ficou com Martinelli, que chutou e Santos encaixou.

O Flamengo conseguiu duas boas chegadas na reta final do primeiro tempo. Aos 43, Ayrton Lucas avançou pela esquerda e cruzou. Cebolinha não conseguiu completar como gostaria e a zaga cortou. Depois, aos 46, Ayrton Lucas lançou para Matheus França. O jovem invadiu a área, mas André foi preciso na cobertura e bloqueou a finalização.

Fernando Diniz fez uma mudança no Fluminense logo no intervalo, colocando Gabriel Pirani no lugar de Keno. O Flamengo abriu o placar aos cinco minutos. Após bola longa, Matheus França, na direita, acionou Pedro. Ele ajeitou para Cebolinha, que serviu Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo bateu no canto e fez 1 a 0. Aos oito, Ganso cobrou falta. Santos mandou para escanteio.

Vítor Pereira, aos 19 minutos, fez quatro substituições de uma vez. Ele colocou Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol. Saíram Léo Pereira, Matheus França e Everton Cebolinha. Diniz tornou o Fluminense mais ofensivo. O técnico colocou Lima no lugar de David Braz. André foi para a zaga.

O Flamengo ampliou aos 22 minutos. Ayrton Lucas fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a área. Pedro finalizou de primeira e fez 2 a 0. O Fluminense ficou com um jogador a menos aos 24 minutos da etapa final. Samuel Xavier pisou no tornozelo de Ayrton Lucas e levou o vermelho diretamente. Diniz reclamou e também foi expulso.

O Fluminense se recompôs com Vitor Mendes e Guga. Saíram Gabriel Pirani e Ganso. Aos 32, após jogada ensaiada, David Luiz cabeceou, mas parou em grande defesa de Fábio. O Flu, aos 44 minutos, teve chance para diminuir. Contudo, Guga chutou por cima.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X0 FLUMINENSE

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 01/04/2023, sábado



Horário: 20h30 (de Brasília)



Público: 60.254 pagantes / 65.234 presentes



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga



Cartões amarelos: Ganso, Pedro Rangel e André (Fluminense) e Thiago Maia, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Flamengo)



Cartão vermelho: Samuel Xavier (Fluminense)



Gols:



Flamengo: Ayrton Lucas, aos 5′ do 2ºT, e Pedro, aos 22′ do 2ºT

FLAMENGO: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Filipe Luís); Varela, Thiago Maia (Vidal), Gerson (Matheus Gonçalves), Matheus França (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Everton Cebolinha (Gabigol) e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Lima) e Alexsander; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso (Guga); Arias, Keno (Gabriel Pirani e depois Vitor Mendes) e Cano.



Técnico: Fernando Diniz.