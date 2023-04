Athletico-PR vira nos acréscimos e larga em vantagem na final do Campeonato Paranaense

Em jogo aberto na noite deste sábado, o Athletico-PR buscou uma virada de maneira emocionate e venceu o Cascavel por 2 a 1 pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. No Olímpico Regional, Lucas Batatinha abriu o placar para o time da casa, mas o Furacão chegou ao triunfo com gols de Erick e Victor Roque.

Com o resultado, o Athletico-PR larga na frente na decisão. Dono da melhor campanha desde a primeira fase, o Athletico-PR carrega a vantagem de decidir o título em casa. A partida de volta da final acontece no próximo domingo, dia 9, na Arena da Baixada. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília).

O jogo

A primeira etapa não foi de grandes emoções no interior paranaense. O Athletico-PR iniciou o jogo com maior controle, mas não conseguiu transformar isso em volume ofensivo e boas oportunidades.

Do outro lado do confronto, o Cascavel foi se reorganizando no decorrer da partida e chegou a colocar o goleiro Bento para trabalhar pelo menos duas vezes antes do intervalo, nas finalizações de Wagner Gomes e Robinho.

Na volta para a segunda etapa, as duas equipes não fizeram alterações. Dentro de campo, o que se viu foi um cenário semelhante. Por volta dos 15 minutos, a torcida pediu, e o técnico Paulo Turra acionou Victor Roque para dar mais volume ofensivo ao Furacão.

Contudo, quem conseguiu aproveitar os espaços no ataque foi a equipe da casa. Aos 25 minutos, Lucas Batatinha apareceu dentro da área para completar o escanteio de Gama e colocar o Cascavel em vantagem.

O gol, porém, não desanimou o Athletico-PR, que soube reagir rápido. Na mesma moeda, o Furacão chegou ao empate com Erick, que subiu antes da marcação para desviar de cabeça e igualar o marcador.

Autor do gol de empate, o meio-campista do Furacão foi do céu ao inferno em poucos minutos. Amarelado, Erick já estaria suspenso no jogo de volta da decisão. Contudo, aos 36, cometeu falta em Robinho e acabou expulso, deixando o Athletico-PR com um a menos na reta final.

Assim, os minutos finais ficaram eletrizantes. Em vantagem numérica, o Cascavel imprimiu pressão e chegou a carimbar o travessão com Robinho, aos 50 minutos. Contudo, o time do interior não aproveitou as oportunidades e ainda viu tudo ruir no último minuto.

Quando o relógio marcava 54 minutos, Cesar Morais cometeu pênalti e ainda acabou expulso. O garoto Victor Roque chamou a responsabilidade e cobrou com segurança no meio do gol para dar a vitória de virada ao Athletico-PR.

FICHA TÉCNICA

CASCAVEL X ATHLETICO-PR

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

Data: 1º de abril de 2023, sábado

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Andrey Luiz de Freitas

VAR: Adriano Milczvski

Cartões amarelos: Jacy (Cascavel); Erick e Zé Ivaldo (Athletico-PR)

Cartões vermelhos: Cesar Morais (Cascavel); Erick (Athletico-PR)

Gols: Lucas Batatinha, aos 25 do 2ºT (Cascavel); Erick, aos 27 do 2ºT e Victor Roque, aos 55 do 2ºT (Athletico-PR)

CASCAVEL: André Luiz; Libano (Pedrinho), Willian Gomes, Rafael e Mateus Rodrigues (Cesar Morais); Jacy, Gama e Robinho; Wagner Gomes (Rodrigo Alves), Gaspar (Renanzinho) e Lucas Coelho (Lucas Batatinha).

Técnico: Luis Carlos Cruz