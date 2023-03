Marta sofre lesão e é cortada da seleção; jogadora do Palmeiras é convocada

Brasil enfrenta a Inglaterra no próximo dia 6, às 15h45 (de Brasília), pela Finalíssima Feminina. A partida marca o embate entre as campeãs da Copa América e da Euro Feminina

A meio-campista Duda Santos, atleta do Palmeiras, foi convocada para a seleção brasileira no lugar de Marta. A camisa 10 sofreu uma lesão no bíceps femoral da posterior esquerda e desfalcará a equipe de Pia Sundhage na Data Fifa de abril.



A seleção brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra no próximo dia 6, às 15h45 (de Brasília), pela Finalíssima Feminina. A partida marca o embate entre as campeãs da Copa América e da Euro Feminina.

Além do jogo valendo título, o Brasil também disputa um amistoso, no dia 11 de abril às 13 horas, contra a Alemanha, em Nuremberg. Ambos os jogos servem como preparatório para a Copa do Mundo, que ocorre entre julho e agosto deste ano, na Austrália e na Nova Zelândia.

Em fevereiro, o Brasil também participou do torneio SheBelieves Cup junto de Japão, Canadá e Estados Unidos. Com uma vitória e duas derrotas, o time de Pia terminou na terceira posição.