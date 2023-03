Marcelo sobre data de estreia no Fluminense: "Quem decide é o professor"

Marcelo afirmou que está fazendo sua parte e se "dedicando ao máximo" para estar em campo diante do Flamengo, pela decisão do Carioca

Às vésperas do clássico entre Fluminense e Flamengo, pela final do Campeonato Carioca de 2023, o lateral esquerdo Marcelo desconversou sobre a data de sua estreia pelo clube das Laranjeiras. Multicampeão, o jogador deixou a decisão nas mãos do técnico Fernando Diniz.

Marcelo afirmou que está fazendo sua parte e se "dedicando ao máximo" para estar em campo neste sábado. Entretanto, ressaltou que a palavra final pertence a Diniz, seu comandante.

"Ainda não chegou ao fim (da preparação). Estamos nessa situação. Estou treinando, me dedicando ao máximo para poder chegar disponível para a final. Mas quem decide é o professor Diniz", disse em entrevista no CT Carlos Castilho.

Caso seja relacionado pela primeira vez desde seu retorno, o jogador voltará a vestir a camisa do Fluminense em uma partida oficial desde 2006, em duelo contra o Cruzeiro.

Após a classificação do time à final estadual, diante do Volta Redonda, o treinador admitiu que existe a possibilidade do jogador estrear na decisão. No entanto, completou dizendo que, antes disso, alguns pontos precisam ser "analisados".

Com ou sem o ídolo, o Fluminense enfrenta o Flamengo pela quarta vez seguida na final do Carioca. As equipes duelam pela primeira vez neste sábado, às 20h30 (de Brasília), enquanto o segundo encontro está agendado para o outro domingo, dia 9 de abril, às 18h. Ambos os jogos serão realizados no Maracanã.

